Приштина, , 17:45 — REGNUM Правительство сепаратистского Косово планирует в следующем году подать иск в Международный суд ООН с обвинениями Белграда в геноциде. Об этом 4 мая сообщила пресс-секретарь сепаратистского правительства Розафа Кельменди.

«Перед составлением иска нужно закончить план работы, который содержит многие технические аспекты. Когда этот план будет выработан, тогда можно начать составление иска. У нас нет определенной даты, но мы ожидаем, что иск может быть подан до конца следующего года», — заявила Кельменди приштинскому изданию «Коха диторе».

По словам пресс-секретаря косовского правительства, Приштина считает, что в Косово был совершен геноцид албанцев, и попытается это доказать.

Напомним, что действующий премьер сепаратистского Косово Альбин Курти заявил о намерении подготовить иск против Белграда еще во время своего первого выступления в парламенте.