Нефтеюганский район, Югра, 4 мая, 2021, 17:44 — ИА Регнум. В Югре арестован адвокат из Свердловской области, который подозревается в распространении наркотиков, изготовлении и хранении оружия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Установлено, что в начале марта 2021 года адвокат прибыл на личном автомобиле «Шкода» из Свердловской области в Югру с целью распространения наркотиков. Часть закладок с наркотиками он разместил в лесном массиве в районе садового товарищества «Кедровый» Нефтеюганского района.

Гражданин попался с поличным совершенно случайно. Утром сотрудник Росгвардии на утренней пробежке заметил подозрительного мужчину. Одетый в деловой костюм тот вдруг встал на лыжи и отправился в лес, где бросил в кусты небольшие свертки и сфотографировал их. Росгвардеец позвонил в полицию, подозрительный гражданин был задержан.

В момент задержания и личного досмотра у свердловского адвоката было обнаружено и изъято более трёх килограммов наркотиков, действующий пистолет системы «Наган» советского производства, 20 самодельных патронов для стрельбы, а также комплектующие для изготовления патронов — гильзы и пули. Кроме того, при адвокате было обнаружено поддельное удостоверение сотрудника Следственного комитета РФ.

В отношении свердловчанина были возбуждены уголовные дела за незаконное хранение оружия, покушение на сбыт наркотиков и другие. По ходатайству следователя подозреваемый заключён судом под стражу.