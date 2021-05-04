Прага, 4 мая, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что власти Чехии якобы хотели «обменять» информацию по делу о взрывах-2014 во Врбетице на поставки российской вакцины «Спутник V», не соответствует действительности. Об этом 4 мая сообщил первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек на своей странице в соцсети Twitter.

Minzdrav-irkutsk.ru Вакцина «Спутник V»

«Я категорически отвергаю предположения, содержащиеся в статье Янека Кроупа…, относительно моей предполагаемой попытки обменять информацию из дела Врбетице на поставку вакцины», — ответил он.

Как передавало ИА REGNUM, 25 апреля первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек во время своего выступления заявил, что речь главы Чехии Милоша Земана по поводу взрыва-2014 в Врбетице больше всего порадовало Москву.

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