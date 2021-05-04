Кемерово, 4 мая, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Кемеровская область занимает третье место по стране по количеству зарегистрированных участников акции «Бессмертный полк онлайн». Об этом сообщили на аппаратном совещании в администрации правительства региона сегодня, 4 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Бессмертный полк

«Участие в акции «Бессмертный полк» важно прежде всего для нас самих. То, что мы знаем о подвигах наших родных людей, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, позволяет нам быть достойными их памяти и сохранять еЁ для следующих поколений», — отметил губернатор Сергей Цивилёв.

На сегодняшний день для участия в акции уже зарегистрировались около 30 тысяч кузбассовцев.