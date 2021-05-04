Санкт-Петербург, 4 мая, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Близкие к председателю Законодательного собрания Санкт-Петербурга депутаты этого представительного органа власти горячо поддержали решение Вячеслава Макарова подать документы для участия в праймериз «Единой России» на выборах в Заксобрание Петербурга нового созыва.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Напомним, Макаров подал заявление на предварительное голосование по одномандатному избирательному округу №3, по которому был избран в действующий состав Заксобрания. Ранее он подал заявление на участие в праймериз на выборах Госдумы по спискам «Единой России».

«Никогда не сомневался в том, что Вячеслав Серафимович не бросит свой родной округ. Уже 10 лет он достойно руководит петербургским парламентом, и я уверен, что сейчас нет лучшей кандидатуры, чем он. Поэтому я всецело поддерживаю его решение», — заявил глава фракции «ЕР» в Заксобрании Александр Тетердинко.

Поддержали своего начальника и оба вице-спикера, также представляющие «Единую Россию». «Сегодняшнее решение считаю правильным и более того, справедливым. Оно придает уверенности в завтрашнем дне Законодательного собрания», — говорит Анатолий Дроздов. «Я очень рад, что он решил переизбираться в Законодательное собрание <…> у него есть многочисленная поддержка избирателей», — уверен Сергей Соловьев.

Не скрывает радости по поводу возможности новой пятилетки с Макаровым во главе глава комитета Заксобрания по законодательству, единоросс Денис Четырбок: «Будучи человеком военным, он не понаслышке знает, что такое кодекс чести <…> Вячеслав Серафимович — не только настоящий полковник, но и мудрый учитель, политический лидер Санкт-Петербурга».

В пользу продолжения депутатства и председательства Вячеслава Макарова в Заксобрании высказались не только единороссы. Так, представитель фракции КПРФ Александр Рассудов заявил: «Это хорошая новость <…> Я считаю, что если работает и не ломается, то и трогать не нужно».

Поддержал решение Макарова выдвигаться в Заксобрание и депутат от «Партии роста» Сергей Трохманенко: «Под руководством такого настоящего командира, как он, я готов работать и в новом созыве».

«Каждый для себя выбирает сам, но окончательное решение примет избиратель в сентябре, — напомнил руководитель фракции ЛДПР Павел Иткин. — Но в любом случае я поддерживаю решение Вячеслава Серафимовича пойти на выборы вЗаконодательноесобрание Санкт-Петербурга».

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Напомним, 4 мая спикер городского парламента, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров подал заявление для участия в предварительном голосовании «Единой России» на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по одномандатному избирательному округу №3.

Ранее Макаров подал документы для участия в праймериз в Государственную Думу по спискам своей партии от Санкт-Петербурга. Если он будет избран сразу в два органа законодательной власти, ему придется отказаться от одного мандата. В Смольном и руководстве «Единой России» неоднократно заявляли, что видят дальнейшее политическое будущее Макарова только в Госдуме, однако сам спикер и его окружение, очевидно, так не считают.