Элиста, , 17:28 — REGNUM Республика Калмыкия и Челябинская область укрепят взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Соглашение о сотрудничестве прописали руководители регионов Бату Хасиков и Алексей Текслер.

На состоявшейся 4 мая встрече главы регионов рассмотрели перспективные направления взаимодействия.

«В первую очередь начнём с обмена культурными традициями и развития внутреннего туризма. Основное внимание планируем уделить сельскому хозяйству и промышленности», — отметил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Калмыкия и Челябинская область готовы взаимодействовать по вопросу развития племенного хозяйства, нефтегазовой отрасли. Челябинская область также готова предложить партнёрам из Калмыкии свои наработки и технологии в сфере машиностроения, приборостроения.