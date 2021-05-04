Минск, , 17:23 — REGNUM Охотно размещающий петиции в защиту противников Александра Лукашенко сервис «Удобный город» заблокировал размещение петиции белорусских активистов международного движения «Бессмертный полк». Модераторы сервиса не пояснили мотивов своего решения, предложив обжаловать его в суде.

Читайте на эту тему: «Бессмертный полк» в Белоруссии снова будет запрещен?

Скриншот ответа сервиса petitions. by опубликован участниками группы «Бессмертный полк — Беларусь». Модераторы «Удобного города» обозначили свою позицию в формулировке белорусских чиновников, постоянно критикуемых ООН, ОБСЕ и международными правозащитными организациями за подавление демократии. Ответ модераторов при отклонении заполненной формы подготовленной к опубликованию петиции гласит: «Решение о запрещении проведения массового мероприятия либо об изменении вида массового мероприятия, даты, места и времени его проведения может быть обжаловано в судебном порядке (ст.7 закона «О массовых мероприятиях в Республики Беларусь»).

Ранее на эту тему: СПЧ ООН принял новую резолюцию по Белоруссии

Петиция была адресована чиновникам Мингорисполкома и главного идеологического управления президентской администрации. В ней сказано:

«Мы, граждане Республики Беларусь, призываем Вас разрешить проведение шествия участников международной акции «Бессмертный полк» в городе-герое Минске в День Победы 9 мая 2021 года.

Настоятельно просим предоставить положительный ответ организаторам шествия, подавшим 9 апреля 2021 года соответствующее обращение в Мингорисполком.

Призываем не препятствовать проведению международной акции «Бессмертный полк» в городе-герое Минске, а также других городах нашей республики.

Уверены: День Победы 9 мая 2021 года должен оставаться праздником для всех, без создания искусственного разделения граждан на привилегированных и фактически поражённых в правах и возможностях реализации своих законных интересов.

Считаем недопустимым игнорирование белорусских участников международной акции «Бессмертный полк», которое лишь усиливает напряжённость в обществе, которой в последнее время предостаточно.

Надеемся на внимание чиновников «идеологической вертикали» и сотрудников государственных СМИ к проблеме, созданной для законопослушных граждан и налогоплательщиков.

Также обращаем внимание на необходимость безотлагательной помощи учредителям общественной организации «Бессмертный полк» в прохождении государственной регистрации.

Надеемся на положительное рассмотрение нашего коллективного обращения с учётом международных обязательств руководства нашей республики, в том числе в рамках СНГ и Союзного государства».

Читайте аналитику и новости сюжета: Бессмертный полк