Рим, , 17:17 — REGNUM 58-летний экс-тренер мадридского «Реала», «Порту», «Челси» и «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо со следующего сезона возглавит римскую «Рому». Об этом сообщил официальный Instagram-аккаунт итальянского клуба.

В апреле 2021-го года Моуриньо был уволен с поста главного тренера лондонского «Тоттенхэма» из-за неудовлетворительных результатов команды.

После 34-х туров итальянской Серии А «Рома» с 55-ю набранными очками идет на седьмой позиции в турнирной таблице лиги. На данный момент «волков» возглавляет Паулу Фонсека.