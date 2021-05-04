Катманду, , 17:44 — REGNUM В Непале установлен новый рекорд по числу летальных исходов от COVID-19, зафиксированных за одни сутки. Об этом сообщает 4 мая телеканал CNN.

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Так, за последние 24 часа в стране скончались 55 человек. За это же время в Непале было зафиксировано 7587 новых случаев заражения коронавирусом.

Ежедневный прирост новых пациентов с COVID-19 в Непале в среднем увеличился на 1200% с середины апреля, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

В среднем на один миллион граждан ежедневно приходится около 200 новых случаев заражения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 мая премьер-министра Непала Кхадги Прасада Шармы Оли заявил, что с 6 по 14 мая власти страны прекращают международное авиасообщение из-за распространения коронавируса.