Цимлянский район, Ростовская область, 4 мая, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В Ростовской области найдены около 15 мёртвых птиц. Массовый падёж уток зафиксирован на берегу Цимлянского водохранилища. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском министерстве природных ресурсов и экологии.

Дарья Драй ИА REGNUM Утка с утятами

«Инспекторы ведомства выехали на указанное место. Ими было обнаружено 15 особей павших уток», — уточнили в минприроды.

Совместно с ветеринарами отобраны пробы для проведения исследования на наличие заболеваний у диких птиц.