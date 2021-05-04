Рим, , 17:13 — REGNUM За все время эпидемии в Италии умерли 19 носителей коронавируса младше 18 лет, заявил во вторник, 4 мая, глава оперативного штаба (технико-научного комитета) Франко Локателли.

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При этом у многих подростков наблюдаются сложные психологические последствия пандемии и ограничений, чаще всего — стресс, добавил он.

По данным на 3 мая, в Италии умерли 121 433 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 256 (днем ранее — на 144). Число подтвержденных носителей выросло на 5948 (днем ранее — на 9148). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 050 708 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 423 558 человек — на 7348 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 6 379 737 человек, что составляет 10,59% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года.