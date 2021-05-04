Абатский район, , 17:09 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор извинился перед женщиной-ветераном, у которой в подарке в честь Дня Победы оказался чёрствый пряник. Глава региона отметил, что ишимский пряник является традиционным в составе подарочного набора третий год подряд. И жалобы на качество сладкой выпечки поступили впервые.

«Каждый год мы делаем подарки нашим ветеранам к 9 мая. В них есть разные продукты. В основном они находятся в упаковке, дающей продолжительный срок хранения: от полугода до двух лет, — всего десять позиций. Я знаю, что люди, собирающие эти наборы, очень стараются и относятся к делу ответственно. Они хотели сделать подарок более разнообразным и включили в него ишимский пряник, который, как любая «живая» выпечка, долго не хранится. Такие пряники дарят ветеранам третий год подряд, в предыдущие два года мы об этих пряниках слышали только хорошее. Мы все очень расстроились, когда увидели в интернете сухой пряник из подарка», — отметил Александр Моор.

На данный момент ситуация с чёрствым пряником выясняется по всем звеньям — от руководителя малого предприятия, которое его поставляет, до упаковщиков.

«Мы в следующем году будем включать в подарок продукты, с которыми в принципе такого случиться не может», — пообещал глава Тюменской области.

Напомним, 94-летнему ветерану из Абатского района ко Дню Победы прислали чёрствый пряник «Сибирское лукошко» в подарок от главы региона Александра Моора. Видео распаковки подарка сняли родственники ветерана и распространили в социальных сетях. Согласно торговой маркировке, пряник изготовлен 20 марта 2021 года. Однако пряник невозможно разрезать ножом.

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