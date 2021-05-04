Минск, , 17:09 — REGNUM «Хорошая новость, Друзья! В Новополоцке пройдёт шествие Бессмертного Полка! На официальном телеграм-канале размещена программа празднования 9 Мая», — сообщил на своей странице в Facebook белорусский активист международного движения Александр Лукашок.

Он сообщил также: «Предусмотрено праздничное шествие с портретами Победителей от Памятника воинам-интернационалистам (Расколотая Звезда) к площади Строителей (Центральная площадь). Сбор в 9:00. Начало шествия — 9:30».

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Лукашок подсказал, где возможно изготовить портрет родственника с креплением — такие таблички используют во всём мире участники международного движения «Бессмертный полк».

Тем временем Мингорисполком и администрация президента Белоруссии не ответили на обращение белорусских общественных организаций (в т.ч. оргкомитета ОО «Бессмертный полк»), просивших разрешить шествие «Бессмертного полка» 9 мая 2021 года в городе-герое Минске. Обращение было подано 9 апреля. При этом известно, что созданное в противовес «Бессмертному полку» официозное шествие «Беларусь помнит» будет проведено.

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Также напомним, в Витебске местные чиновники разрешили шествие белорусских участников международного движения «Бессмертный полк», но только позади колонны официозной «Беларусь помнит». До этого витебские власти под нелепыми предлогами запрещали шествие «Бессмертного полка».

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