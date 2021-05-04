Кемерово, , 17:07 — REGNUM В первом региональном брендовом туре по Кузбассу участвуют 17 туристов из Москвы, Пскова, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Сарова принимают участие у. За четыре дня они посетят около 50 объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Первый национальный брендовый маршрут Кузбасса позволит привлечь туристов из самых разных регионов России, повысит привлекательность и инвестиционный имидж региона. Жители и гости области познакомятся с историей и древностями Кузнецкой земли, промышленными объектами, культурными достопримечательностями, кухней и природой. Благодаря этому Кузбасс заявляет о себе не только как о горнолыжном регионе, но и как о регионе культурно-познавательного туризма», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

В программу включены обзорные экскурсии по Кемерову, Новокузнецку, Таштаголу, запланированы посещение музеев-заповедников «Томская Писаница», «Красная горка», «Кузнецкая крепость», областного краеведческого музея и музея академика им. Бардина, угольного разреза «Кедровский», горнолыжного комплекса «Шерегеш» и Горной Шории.

Также будут организованы гастрономические мастер-классы и творческие встречи.