Багдад, 4 мая, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Ракетному обстрелу подверглась авиабаза «Айн-эль-Асад» на западе Ирака. Об этом 4 мая сообщает телеканал Al Arabiya.

(сс) DLR German Aerospace Center Пуск ракеты

Уточняется, что на территорию авиабазы, расположенной в провинции Анбар, упали две ракеты. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет. Военные утверждают, что материальный ущерб нанесён не был. Ни одна из группировок до настоящего времени не взяла на себя ответственность за обстрел авиабазы.

Авиабаза «Айн-эль-Асад» расположена в 110 км на запад от Багдада, это одна из крупнейших военных баз, на которой дислоцируются военнослужащие США в Ираке. Эта военная база неоднократно становилась целью ракетных атак, в причастности к ним США обвиняют поддерживаемые Ираном преимущественно шиитские военизированные группировки.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле реактивными снарядами американской авиабазы Баляд в иракской провинции Салах-эд-Дин.