Вашингтон, 4 мая, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден и первая леди Джилл Байден навестили 39-го президента США Джимми Картера, рассказывает 4 мая The Washington Post и предоставляет снимки со встречи.

US President Joe Biden

Встреча прошла 29 апреля, однако фотографии появились только сейчас.

Напомним, прием был частного характера и в связи с этим на разговор не пригласили прессу. Визит Байдена к его 96-летнему однопартийцу Картеру стал их первой встречей после инаугурации действующего главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 39-ый американский президент не смог присутствовать на церемонии по состоянию здоровья.