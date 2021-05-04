Тюмень, 4 мая 2021, 16:54 — REGNUM В Тюменской области 94-летнему ветерану ко Дню Победы прислали чёрствый пряник в подарок от главы региона Александра Моора. Видео распаковки подарка сняли родственники жительницы Абатского района и распространили в социальных сетях.
Согласно торговой маркировке на упаковке, пряник изготовлен 20 марта 2021 года. Однако пряник невозможно разрезать ножом.
«Этот пряник, наверное, нужно отправить губернатору обратно. Пусть сам с этим пряником чай пьёт», — резюмируют родственники женщины-ветерана.