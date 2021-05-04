Тюмень, 4 мая, 2021, 16:54 — ИА Регнум. В Тюменской области 94-летнему ветерану ко Дню Победы прислали чёрствый пряник в подарок от главы региона Александра Моора. Видео распаковки подарка сняли родственники жительницы Абатского района и распространили в социальных сетях.

Gubernator.admtyumen.ru Губернатор Тюменской области Александр Моор

Согласно торговой маркировке на упаковке, пряник изготовлен 20 марта 2021 года. Однако пряник невозможно разрезать ножом.

«Этот пряник, наверное, нужно отправить губернатору обратно. Пусть сам с этим пряником чай пьёт», — резюмируют родственники женщины-ветерана.