Москва, 4 мая, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Разбирательства по иску вокруг проекта газопровода «Северный поток — 2», который подала природоохранная организация Союз защиты природы (NABU), не комментируют в Nord Stream 2 AG (оператор проекта).

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Северный поток — 2»

«Мы (представители оператора проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» — прим. ИА REGNUM) не комментируем потенциальные разбирательства», — сообщили журналистам ТАСС в компании.

Как передавало ИА REGNUM, 4 мая пресс-служба экологической организации NABU сообщила, что иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) Германии на строительство газопровода «Северный поток — 2» подала данная организация.

Читайте также: В Германии экологи подали иск на решение о прокладке «Северного потока — 2»