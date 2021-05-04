Москва, , 16:38 — REGNUM Имущество Мелинды и Билла Гейтса может быть поделено по-разному в зависимости от того, в каком штате располагается тот или иной актив. Об этом 4 мая заявил управляющий партнёр юридической компании Владислав Кочерин на телеканале «Россия 24».

«Надо понимать, что в США каждый штат считается как отдельное государство. Это союз государств, и в каждом штате, соответственно, свои законы, своя практика применения этих законов», — заявил Кочерин.

«Поэтому учитывая, что недвижимость Гейтса раскидана по нескольким штатам — по-моему, по пяти — в зависимости от этого, соответственно, будет применяться закон конкретного штата к конкретному объекту», — указал он.

При этом согласно закону штата Вашингтон, где проживает пара, совместно нажитое должно быть поделено поровну.

Отметим, что в 2000 году Мелинда и Билл Гейтс основали крупнейший частный фонд в США объёмом более чем 50 млрд долларов. Его основные цели заключаются в обеспечении доступности здравоохранения, образования и информационных технологий и борьбе с нищетой.

Кроме того, Гейтс владеет более 1 тыс. кв. км земли, в том числе около 980 кв. км сельскохозяйственных угодий.