Вашингтон, , 16:47 — REGNUM Специальный представитель президента США по вопросам Сомали Джефри Фельдман посетит Египет, Грецию, Эфиопию и Судан с 4 по 13 мая. Об этом 4 мая сообщается на сайте Госдепа США.

Фельдман встретится с членами правительства названных стран, а также с представителями ООН и Африканского союза. Помимо этого, он проведет переговоры с рядом гуманитарных организаций.

Данная поездка представителя Госдепа США подчеркивает приверженность администрации к стабильности дипломатических усилий ради решения вопросов безопасности и гуманитарного кризиса в Сомали, сообщается в заявлении.

Напомним, ранее Африканский союз принял решение об отказе от закупок вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca, которую произвел Институт сыворотки Индии.

Ка сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Африканский союз рассматривает возможность замены поставок препарата AstraZeneca на вакцину американской компании Johnson & Johnson