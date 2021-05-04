Минск, , 16:31 — REGNUM Четырёх членов команды экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской признал виновными и приговорил к различным срокам лишения свободы суд Железнодорожного района города Гомеля. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии.

Акция протеста в Минске © ИА REGNUM

Обвинение было предъявлено по статьям УК Белоруссии «Массовые беспорядки» и «Захват зданий и сооружений». Три члена инициативной группы Тихановской и один из её доверенных лиц были приговорены к шести годам лишения свободы каждый.

Уточняется, что одному из обвиняемых, 53-летнему мужчине, было назначено окончательное наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы за счёт правонарушения, совершённого им в рамках статьи «Оскорбление представителя власти».

Отмечается, что мужчины будут отбывать срок наказания в колонии усиленного режима, женщина отправится в колонию общего режима. Все обвиняемые отказались признать свою вину, приговор суда может быть обжалован в течение десяти дней со дня его объявления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что все оппозиционеры, арестованные в рамках уголовного дела о неконституционном свержении власти в Белоруссии, начали давать признательные показания и сотрудничать со следствием.

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