Архангельск, , 16:28 — REGNUM В Архангельской области за сутки число больных COVID-19 пополнили 52 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Среди новых заболевших — 18 архангелогородцев, 10 северодвинцев, восемь жителей Котласского района. По пять новых случаев выявлено в Котласе и Красноборском районе, по три — в Новодвинске и Устьянском районе.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 2492 ковид-пациента. Рост числа больных региональный штаб отмечает с 29 апреля, когда лечение проходил 2361 человек.