Ханты-Мансийск, 4 мая, 2021, 16:25 — ИА Регнум. В Югре до 31 мая ограничили лов рыбы на реках Обь и Иртыш, в реке Конда от устья до Кондинского сора и в соре ограничение установлено до 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба Нижнеобского ТУ Росрыболовства.

Евгений Дюккер. Рыбак в лодке

Согласно правил рыболовства, в период весеннего нереста рыбы запрещается использовать сети, плавучие средства. Разрешён лов рыбы с берега крючковой снастью с общим количеством крючков (одинарных, двойников или тройников), в том числе на блеснах, не более 10 штук.

Норма вылова составляет: язь, щука, налим, судак (суммарно) — 10 кг; окунь, плотва, елец, карась (суммарно) — 30 кг.

Нарушителям грозят крупные штрафы по ч. 2. ст. 8.37 КоАП РФ («Нарушение правил, регламентирующих рыболовство»).