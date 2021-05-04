Москва, , 16:25 — REGNUM Россия по-прежнему сохраняет за собой статус «законодательницы мод» в хоккее. Об этом 4 мая заявил президент России Владимир Путин во время поздравления участников десятой юбилейной «Ночной хоккейной лиги»

Гала-матч «Ночной хоккейной лиги» Kremlin.ru

«Многие выдающиеся хоккеисты 10 лет назад стояли у истоков создания «Ночной хоккейной лиги». Благодаря энтузиазму и искренней любви к хоккею Россия вновь проявила себя как законодательница мод в этом зрелищном, увлекательном виде спорта», — заявил Путин.

«Именно у нас воплотился в жизнь проект мощной общественной организации, которая смогла объединить поклонников и ветеранов хоккея от Калининграда до Камчатки. Обеспечить активное развитие любительского хоккея и его популяризацию», — указал он.

По его словам, «Ночная лига» успешно развивается и год от года «крепнет, вовлекая в свою орбиту энтузиастов, поклонников хоккея».

«Она превратилась в настоящую команду единомышленников, увлечённых, творческих, сильных духом людей, которые всегда открыты для свежих идей и амбициозных инициатив, готовых к большим спортивным вызовам», — указал он.

«Ночная хоккейная лига» считается главным в России хоккейным любительским турниром. Она была основана по инициативе Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея.