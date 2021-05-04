Архангельск, , 16:23 — REGNUM Архангельская область продолжает терять население — в первые два месяца 2021 года количество жителей региона сократилось на 2,2 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Архстате.

По данным статистики, на сокращение численности в наибольшей степени повлияла естественная убыль населения.

«По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, естественная убыль увеличилась с 1,0 тыс. человек до 2,2 тыс. человек за счет роста числа умерших и сокращения числа родившихся», — уточнили в ведомстве.

Всего за этот период в области зарегистрировано 1,3 тысяч родившихся и 3,5 тысяч умерших.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году численность населения Архангельской области сократилась почти на 8 тысяч жителей и составила 1,1 млн человек.