Москва, , 16:18 — REGNUM Достижения российских хоккеистов стали неотъемлемой частью спортивной славы страны. Об этом 4 мая заявил президент России Владимир Путин во время поздравления участников десятой юбилейной «Ночной хоккейной лиги»

«Дорогие друзья, сегодня в Сочи открывается финальный этап юбилейного десятого всероссийского фестиваля «Ночная хоккейная лига». Поздравляю вас и всех любителей хоккея с этим знаменательным событием. Россия заслуженно входит в число ведущих хоккейных держав. Мы подарили миру целую плеяду легендарных игроков и тренеров», — заявил Путин.

«Их незабываемые победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира, крупнейших международных турнирах стали неотъемлемой частью спортивной славы России. Этими блестящими достижениями, без преувеличения, гордится вся наша страна», — указал он.

«Ночная хоккейная лига» считается главным в России хоккейным любительским турниром. Она была основана по инициативе Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея.