Мадрид, , 16:18 — REGNUM 25-летний нападающий «Милана» и сборной Португалии Андре Силва, который текущий сезон проводит во франкфуртском «Айнтрахте» на правах аренды, может продолжить карьеру в Испании. К футболисту проявляется интерес мадридский «Атлетико», готовый заплатить за форварда 30 миллионов евро. Об этом 4 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В текущем сезоне португалец принял участие в 29-ти матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 29-ю забитыми мячами и 4-мя голевыми передачами. После 31-го тура «Айнтрахт» с 56-ю очками идет на четвертой строчке в турнирной таблице первенства.

Текущий сезон Силва проводит в аренде в «Айнтрахте», за которую руководство немецкого клуба заплатило 3 миллионов евро.

Силва перешел в «Милан» летом 2017-го года из «Порту» за 38 миллионов евро.