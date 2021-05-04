Санкт-Петербург, 4 мая 2021, 16:30 — REGNUM Единовременную выплату ко Дню Победы в Петербурге получат более 312 тысяч ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, а также блокадники, труженики тыла и бывшие узники концлагерей. Как сообщили 4 мая в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, на эти цели из резервного фонда городского правительства выделено 1,3 млрд рублей.

Проезд ветеранов по Невскому проспекту (архивное фото)
Проезд ветеранов по Невскому проспекту (архивное фото)
Дарья Драй © ИА REGNUM

Выплаты с 30 апреля начали поступать на счета ветеранов в банках и почтовых отделениях, переводы продолжатся в мае. Они производятся в автоматизированном режиме.

Как подтвердили в Смольном, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны выплатят по 10 тысяч рублей;

ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, ветеранам послевоенного разминирования и боевого траления, лицам, проживавшим (родившимся) в Ленинграде в период блокады, но не считающимся блокадниками — по 7 тысяч рублей;

вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией и вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны — по 4 тысячи рублей.

Детям войны, то есть гражданам, родившимся до 3 сентября 1945 года выплатят по 3 тысячи рублей.

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