Санкт-Петербург, 4 мая, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Единовременную выплату ко Дню Победы в Петербурге получат более 312 тысяч ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, а также блокадники, труженики тыла и бывшие узники концлагерей. Как сообщили 4 мая в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, на эти цели из резервного фонда городского правительства выделено 1,3 млрд рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд ветеранов по Невскому проспекту (архивное фото)

Выплаты с 30 апреля начали поступать на счета ветеранов в банках и почтовых отделениях, переводы продолжатся в мае. Они производятся в автоматизированном режиме.

Как подтвердили в Смольном, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны выплатят по 10 тысяч рублей;

ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, ветеранам послевоенного разминирования и боевого траления, лицам, проживавшим (родившимся) в Ленинграде в период блокады, но не считающимся блокадниками, — по 7 тысяч рублей;

вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, и вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны — по 4 тысячи рублей.

Детям войны, то есть гражданам, родившимся до 3 сентября 1945 года, выплатят по 3 тысячи рублей.