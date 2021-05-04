Оренбург, 4 мая, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В Оренбургской области на международном автомобильном пункте пропуска «Маштаково» задержан грузовик, перевозивший из Казахстана в Россию яблоки. Как оказалось, груз является санкционным, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Ptu.customs.gov.ru Санкционные яблоки

При проверке выяснилось, что страной происхождения 20 тонн свежих яблок является Польша. На коробках с фруктами имелись следы срыва маркировки, а также перемаркировки, а на нескольких поддонах осталась маркировка «PL», что свидетельствует о стране происхождения яблок — Польша.

Продовольствие изъято и уничтожено.