Тегеран, , 16:14 — REGNUM Как минимум десять человек стали жертвами наводнений, вызванных сильными проливными дождями в Иране. Об этом 4 мая сообщил руководитель службы спасения Общества Красного полумесяца Ирана Мехди Валипур телеканалу IRINN.

Наводнения наблюдались в иранских провинциях Исфахан, Йезд, Южный Хорасан, Хорасан-Резави, Керман, Семнан, Тегеран, Систан и Белуджистан. Пострадали шесть городов и 47 деревень. Пропавшими без вести считались 11 человек, при проведении поисково-спасательных работ были найдены тела десяти из них.

Валипур уточнил, что спасателям пришлось эвакуировать жителей 48 домов, всего было спасено около ста человек. В спасательной операции были задействованы специальный автотранспорт, вертолёт и 78 бригад спасателей. В настоящее время жителям пострадавших от стихии регионов оказывается гуманитарная помощь властями Ирана.

Ранее ИА REGNUM сообщало о наводнении в Индонезии, жертвами которого стал 181 человек.

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