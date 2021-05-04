Волгоград, , 16:11 — REGNUM Многочисленные нарушения организации перевозки спортсменов выявлены прокуратурой Волгоградской области в ходе проведения проверки по факту ДТП в Ставропольском крае, в котором погибли воспитанницы школы олимпийского резерва. Об этом сообщили 4 мая в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратурой Волгоградской области организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса с воспитанницами МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №2 г. Волгограда». В ходе надзорной проверки выявлены грубейшие нарушения действующего законодательства при перевозке детей для участия в спортивных соревнованиях», — говорится в сообщении.

Установлено, что детей к месту соревнований везли на микроавтобусе 2005 года выпуска, у водителя отсутствовали путевой лист и лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. Перевозка группы детей по маршруту «Волгоград — Черкесск» протяженностью 675 км осуществлялась без уведомления органов Госавтоинспекции, автобус не был оборудован проблесковым маячком желтого цвета, опознавательными знаками «Дети» и устройством для ограничения скорости движения 60 км/ч. Также в информационной системе отсутствует диагностическая карта о прохождении микроавтобусом техосмотра. При осмотре автомобиля после ДТП были выявлены технические неисправности и условия, при наличии которых эксплуатация транспортного средства запрещена.

«При отсутствии надлежащего контроля со стороны руководства Комитета директором МБУ СШОР № 2 фактически самовольно принято решение о перевозке детей в отсутствие каких-либо юридических правоотношений с перевозчиком, что привело к тяжким последствиям в виде гибели несовершеннолетних», — уточнили в прокуратуре.

В адрес главы Волгограда внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля на участке автомобильной дороги федерального значения Р-216 «Астрахань — Элиста — Ставрополь» в Ставропольском крае в результате ДТП погибли пять девочек-баскетболисток. Несколько детей и взрослых пострадали, в том числе две девочки остаются в крайне тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело.