Вашингтон, 4 мая, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Совокупное состояние 100 богатейших американцев за первые 100 дней президентства Джозефа Байдане выросло на $195 млрд. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает американское агентство Bloomberg.

Виктор Дени. Капитал. 1920

Дело в том, что американский рынок акций демонстрирует рост, вакцинация от коронавируса в США идет быстрыми темпами, а администрация Байдена приняла пакет мер экономического стимулирования объемом $1,9 трлн. Стоит отметить, что индексы S&P 500 и Dow Jones с момента инаугурации Байдена прибавили более 10%.

По данным агентства, в период с президентских выборов в ноябре 2020 года и до момента инаугурации Байдена американский рынок демонстрировал рост и 100 богатейших американцев увеличили свое совокупное состояние на $267 млрд/

После инаугурации Байдена и за первые 100 дней его президентства, совокупное состояние 100 богатейших граждан США выросло ещё на $195 млрд. Таким образом, с момента выборов совокупное состояние 100 богатейших американцев выросло на $461 млрд.

Для сравнения — с момента инаугурации Дональда Трмпа в 2017 году и до президентских выборов 2020 года совокупное состояние 100 богатейших американцев выросло на $860 млрд.

По данным американской Федеральной резервной системы (ФРС), совокупное состояние 100 богатейших жителей США оценивается в $2,9 трлн.

Стоит отметить, что в США в прошлом году и в начале 2021 года приняты различные меры экономической поддержки, которые выражаются в печатании триллионов долларов и вливания их в различные сектора экономики, в том числе раздача денег гражданам.