Нижний Новгород, , 16:11 — REGNUM Сотрудник правоохранительных органов задержали жителя Нижнего Новгорода, продававшего синтетические наркотики через систему тайников-«закладок». Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

При личном досмотре у 27-летнего мужчины были обнаружены и изъяты 128 свертков с 1,2 килограмма порошкообразного вещества, который, как впоследствии показала экспертиза, является синтетическим наркотиком.

Против задержанного нижегородца возбудили уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.