Вашингтон, , 16:20 — REGNUM За минувшие сутки на территории США выявили более 49 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 4 мая сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, в стране за последние 24 часа выявили 49 921 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 32,47 млн.

При этом за последние сутки было зафиксировано 477 летальных исходов от COVID-19, а суммарное количество в стране превысило 577 522 тыс.

Как передает ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки выявили почти 29 367 новых носителей коронавируса.