Варшава, , 16:03 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение, что на финальный матч Лиги Европы, который пройдет 26 мая в польском Гданьске, могут быть допущены зрители. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

«Посещение финала будет ограничено. Зрители не должны сидеть на соседних местах, а также носить защитные маски. В общей сложности на трибунах смогут разместиться всего около 9,5 тысяч болельщиков, в том числе по 2 тысячи билетов будут распространены среди болельщиков команд, встречающихся в финале», — говорится в сообщении.

Кроме того, на входе на стадион в Гданьске необходимо будет показать отрицательный результат теста на COVID-19.

В настоящее время за выход в финал борются английские «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», итальянская «Рома» и испанский «Вильяреал». Две лучшие команды, одержавшие победы в полуфиналах, сыграют в финале турнира.