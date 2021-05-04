Бишкек, , 15:59 — REGNUM Постоянный представитель Киргизии при Организации объединенных наций Миргуль Молдоисаева обсудила с заместителем генерального секретаря ООН Розмари Дикарло проблемы, возникшие в результате вооруженного конфликта, произошедшего 29 апреля на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

Читайте также: Киргизстанцы митингуют возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

Молдоисаева отметила, что киргизская сторона просит Организацию объединенных наций оказать помощь киргизстанцам, эвакуированных из зоны конфликта на границе с Таджикистаном, а также в восстановлении домов, школ, детсадов и зданий госучреждений, разрушенных в ходе боевых действий в Баткенской области

Также она рассказала представителю генсека ООН о том, что в результате вооруженного конфликта погибли 36 граждан Киргизии, в том числе дети, 145 киргизстанцев получили ранения, а еще свыше 58 тысяч вынуждены были эвакуироваться.

Розмари Дикарло, как отмечает внешнеполитическое ведомство, от лица ООН выразила готовность рассмотреть вопросы оказания гуманитарной помощи киргизстанцам, пострадавшим в результате конфликта.

Читайте также: Киргизия и Таджикистан подсчитывают потери: убитых, раненых, беженцев