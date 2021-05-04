Донецк, 4 мая, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Украина игнорирует мирные инициативы республик Донбасса и не контролирует действия собственных силовиков в регионе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщил 4 мая официальный сайт политика.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Счёт

«На сегодняшний день украинские власти демонстрируют не только недоговороспособность, но и недееспособность урегулировать конфликт мирным путем, потому что Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский — ИА REGNUM) не способен контролировать своих боевиков», — сказал он.

Пушилин подчеркнул, что бесчинства боевиков ВСУ на линии соприкосновения должны быть остановлены, в противном случае это может обернуться страшными последствиями не только в масштабах Донбасса и подконтрольных Украине территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР, в районе села Коминтерново украинским снайпером был убит военнослужащий Народной милиции ДНР старший лейтенант Алексей Сиверин.

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