Мурманск, , 15:56 — REGNUM Депутат Кировского горсовета, креативный директор телеканала «Народное ТВ» Марина Котомкина погибла в ДТП под Мурманском. Об этом в соцсетях сообщили представители телекомпании.

«Сегодня утром не стало Марины Котомкиной. Нашего друга, коллеги, креативного директора редакции и ведущей программы «Новости». Не верим в случившееся до сих пор! Яркая, талантливая, красивая женщина, она ушла в расцвете лет. Марину многие знают как доброго, отзывчивого человека, всегда готового помочь словом, поддержать, любящего жить», — говорится в сообщении.

Помимо Котомкиной в автомобиле Hyundai также находились сотрудник управления по информационной политике КФ АО «Апатит» Вера Белоусова и ее муж Александр Андронов. Они погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранним утром 4 мая на трассе «Кола» столкнулись автомобили Mazda и Hyundai. Водитель Mazda был с различными травмами госпитализирован, все находившиеся в автомобиле Hyundai — погибли.