Шарангский район, , 15:56 — REGNUM Бывшего главу администрации Шарангского района Нижегородской области Олега Зыкова задержали по подозрению в незаконной торговле военной техникой, передают местные СМИ.

По имеющейся информации, экс-чиновник мог быть замешан в коррупционной схеме по продаже частным лицам автомобилей «Урал», УАЗ и ГАЗ, подаренных Министерством обороны коммунальным хозяйствам района.

Отмечается, что по версии следственных органов, Зыков мог получить незаконную прибыль в размере около 700 тысяч рублей, списывая почти новую военную технику с баланса райадминистрации и продавая ее.

Экс-руководителя Шарангского района водворили в следственный изолятор, вскоре ему планируют предъявить обвинение.