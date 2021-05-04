Медногорск, Оренбургская область, 4 мая, 2021, 16:02 — ИА Регнум. На Медногорском медно-серном комбинате будут созданы совместные с профсоюзом комиссии для решения наиболее актуальных вопросов условий труда рабочих

Пресс-служба УГМК

В Медногорск прибыли директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев и исполняющий обязанности технического директора компании Сергей Якорнов.

В настоящее время на предприятии проводятся расследования аварии на опасном производственном объекте и несчастного случая со смертельным исходом. В расследованиях участвуют: Ростехнадзор, Государственная инспекция труда, профсоюз, Фонд социального страхования, Росгосстрах, администрация г. Медногорск, специализированная экспертная организация.

Пресс-служба УГМК

Дмитрий Малышев и Сергей Якорнов лично ознакомились с ходом восстановительных работ на комбинате и провели серию встреч с рабочими ММСК, чтобы получить максимально объективную картину и узнать из первых уст, что волнует коллектив предприятия.

По результатам встреч с работниками принято решение о создании с профсоюзным комитетом ММСК специальных совместных комиссий, которые проработают наиболее острые и важные для коллектива вопросы. Речь идет как о контроле за соблюдением условий коллективного договора, так и реализации новых инициатив, направленных на улучшение условий труда.

Пресс-служба УГМК

Отметим, что еще 22 апреля на комбинате были проведены Единые кадровые дни, на которых также получена обратная связь, в частности работников интересовали график движения городского транспорта, рацион лечебно-профилактического питания, обеспеченность СИЗ и другие вопросы, которые тоже будут включены в план работы комиссий.

В комиссии войдут наиболее опытные и уважаемые работники предприятия. Комиссии займутся детальным анализом ситуации и разработкой программы совместных действий администрации ММСК и профкома. В обязательном порядке будет организовано регулярное информирование о результатах работы комиссий.

Пресс-служба УГМК

Во время пребывания в Медногорске Дмитрий Малышев посетил семью погибшего рабочего ММСК и выразил глубокие соболезнования близким Дениса Отвалова. Он заверил, что руководство УГМК и комбината выполнит все взятые перед ними обязательства, окажет реальную помощь детям в части оздоровления и образования.