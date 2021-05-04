Оренбург, 4 мая 2021, 15:53 — REGNUM В центре Оренбурга 4 мая открылась экспозиция «Великие сражения Великой Отечественной войны», сообщает пресс-служба мэрии. Выставка приурочена к 76-й годовщине Великой Победы.
Экспозиция расположена в сквере перед Домом советов. В ней представлены 14 инсталляций, посвященных главным битвам 1941−1945 годов. Диорамы выстроены в хронологическом порядке — от начала войны к завершению.
Выставка будет работать до 10 мая с 12:00 до 22:00 по местному времени (
Напомним, во время подготовки экспозиции 29 апреля на площадке произошел пожар. Инсталляция, посвященная Ржевской битве сгорела.
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