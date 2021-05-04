Бишкек, , 15:52 — REGNUM В киргизском сегменте социальных сетей пишут, что причиной, по которой 29 апреля вспыхнул вооруженный конфликт на киргизско-таджикской границе, мог стать наркотрафик или контрабанда нефтепродуктов. Об этом заявил депутат Урмат Самаев на заседании профильного парламентского комитета, передают киргизстанские СМИ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция«

По его словам, в интернете появилась информация о том, что ежедневно границу Киргизии с Таджикистаном пересекают от 200 до 300 бензовозов, которые незаконно вывозят автомобильное топливо в соседнюю страну

В ответ на это заместитель министра внутренних дел Киргизии Эркебек Аширходжаев сообщил, что сейчас следственные органы республики отрабатывают, в том числе, и версию с контрабандой наркотиков.

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