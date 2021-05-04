Челябинск, , 15:52 — REGNUM Власти Челябинской области и Калмыкии договорились о сотрудничестве. Соглашение подписали губернатор Алексей Текслер и глава республики Бату Хасиков, сообщает пресс-служба губернатора Южного Урала.

Руководители регионов договорились о ряде конкретных шагов, в частности, в сфере культуры и сельского хозяйства. Также Южный Урал готов предложить Калмыкии свои наработки и технологии для сфер приборостроения и машиностроения.

Бату Хасиков со своей стороны заинтересовался челябинским опытом в сфере тепличного хозяйства.