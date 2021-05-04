Барселона, Испания, 4 мая, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси может остаться в своей команде. Об этом 4 мая сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

По информации источника, 33-летний футболист и руководство каталонского клуба близки к подписанию нового контракта, который будет рассчитан до лета 2023 года. При этом в «Барселоне» уверены, что что данная сделка в скором времени будет успешно завершена.

Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2021 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Лионель Месси сыграл за «Барселону» в 44 матчах и отметился в них 36 забитыми мячами и 14 голевыми пасами.