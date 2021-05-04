Сеул, , 15:54 — REGNUM Девять из десяти школьников в Южной Корее хотят вернуться к очному обучению несмотря на риск заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейской федерации ассоциаций учителей.

Согласно результатам опроса, проведённого с 25 апреля по 3 мая среди 685 учеников школ всех ступеней, 87,1% респондентов сообщили о желании вернуться в образовательное учреждение несмотря на риск заражения.

71,5% опрошенных также сообщили о намерении посещать школу даже в том случае, если количество инфицированныхувеличится.

Затрагивая тему дистанционного обучения через платформы Google Meet и Zoom лишь 19,8% респондентов дали положительный ответ, 41,3% — придерживаются противоположного мнения.

Между тем, 24% учащихся начальных школ и 37,7% учащихся средних и старших школ сообщили о том, что пандемия коронавируса затруднила усвоение нового учебного материала.