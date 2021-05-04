Ташкент, , 15:46 — REGNUM Узбекистанские боксер Бектемир Меликузиев дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопингового законодательства. Об этом сообщили 4 мая в национальном антидопинговом агентстве Узбекистана.

Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) дисквалифицировала спортсмена с 16 февраля 2020 года по 15 февраля 2024 года. Кроме того, аннулируются все достижения и награды, завоеванные боксером с февраля 2020 года.

В период дисквалификации Бектемир Меликузиев не сможет принимать участие в международных и местных соревнованиях по боксу. Решение о его участии в профессиональном боксе должны принимать соответствующие организации (WBC, WBA, IBF, WBO).

Боксер уже был дисквалифицирован с 28 февраля 2018 года по 27 февраля 2020 года. Тогда в его организме был обнаружен «фуросемид». Спортсмен допустил нарушение антидопинговых правил в период действовавшей дисквалификации. Он дважды пропусти сдачу допинг-пробы.