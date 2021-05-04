Киев, 4 мая, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Бывший президент Пётр Порошенко мог контролировать не менее шести офшорных компаний, через которые проходили транзакции на десятки миллионов долларов. Об этом заявили представители международного объединения журналистов-расследователей «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

Как сообщается, якобы подконтрольные Порошенко компании имели счета в Raiffeisen Bank International. Собственниками ещё 11 компаний, также имевших счета в данном банке, был указан деловой партнёр Порошенко Сергей Зайцев.

Через компании, номинально принадлежавшие Зайцеву, семья Порошенко в 2012 году могла купить, в частности, сюрреалистическую скульптуру длинноногого слона работы Сальвадора Дали за $338,5 тыс. на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.

В 2013 году Порошенко якобы использовал компанию Vernon, оформленную на Зайцева, для покупки произведений искусства на сумму 4,8 млн фунтов стерлингов — в основном картин русских художников.

«Raiffeisen… позволил Порошенко использовать Зайцева для маскировки своего контроля как минимум над шестью офшорными компаниями, которые использовались для финансирования коммерческой деятельности и личных сделок, включая многомиллионные покупки произведений искусства», — рассказали в OCCRP.

В пресс-службе партии Порошенко «Европейская солидарность» отвергли все обвинения, назвав расследование OCCRP «фейком», который «инспирировал Офис президента [Украины]».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на двух заводах — некогда принадлежавшей Порошенко «Ленинской кузнице» (переименован в «Кузница на Рыбальском») и на заводе «Богдан Моторс», принадлежащем бизнес-партнёру экс-президента Олегу Свинарчуку, прошли обыски. Руководство предприятий подозревают в ненадлежащем исполнении контрактов, заключённых с минобороны Украины.