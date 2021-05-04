Гатчина, Ленинградская область, , 15:47 — REGNUM Уроженец Закавказья открыл стрельбу из травматического пистолета в ходе дорожного конфликта в Гатчине. Пострадали два человека. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дорожный конфликт произошел в ночь на 4 мая 2021 года у дома 1 по улице Чкалова в столице Ленинградской области Гатчине. В 03:40 мск в полицию поступила телефонограмма, что за медицинской помощью в больницу обратились двое мужчин 44 и 41 лет. У старшего из них зафиксированы резанные раны, а у второго огнестрельное ранение.

Как удалось установить полицейским, потерпевшие получили травмы в ходе дорожного конфликта с водителем автомобиля Hyundai. Агрессивный мужчина сначала выстрелил в одного из оппонентов, а после нанес травмы второму.

«Нарядом патрульно-постовой службы полиции злоумышленник был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), — рассказали в полиции. — Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ».